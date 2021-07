"Virus hat keine Schulferien": Ludwig verteidigt Kinder-Tests

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verteidigte am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz die im Vergleich zum Rest des Landes schärferen Corona-Maßnahmen in der Bundeshauptstadt.

Besonders die verhängte Testpflicht auch für 6- bis 12-Jährige an Orten, an denen die 3-G-Regel gilt, sorgte für breiten Unmut. Ludwig weicht aber von seiner im Vergleich zur Bundesregierung strengeren Kurs nicht ab: "Meiner Meinung nach ist die Pandemie nicht vorbei, weil durch die Delta-Mutation zu befürchten ist, dass es wieder zu Steigerungen der Infiziertenzahlen kommen wird und auch wieder mehr Personen in Spitäler müssen", sagte Ludwig.

Kinder geben Virus weiter

Kinder seien genauso infektiös wie Erwachsene, auch wenn sie oftmals keine oder nur geringe Symptome entwickeln würden, betonte Ludwig. Sie können das Virus aber insbesondere an ungeimpfte Erwachsene weitergeben, daher sei Vorsicht geboten: "Ich bin der Meinung, dass das Virus keine Schulferien hat." Doch auch auf den Schutz der Jungen selbst müsse geachtet werden, sagte Ludwig, "auch weil wir die Long-Covid-Folgen noch schwer abschätzen können".

Unverständnis äußerte Ludwig in Richtung des oft geäußerten Vorwurfs, man müsse Kinder vor jedem Besuch im Freibad testen lassen. "Das einfachste ist, wenn man sich so wie viele andere in der Stadt dreimal die Woche testen lässt", warb der Stadtchef einmal mehr für die flächendeckend und kostenlos erhältlichen PCR-Gurgeltests.

Experte: Befinden uns in Plateauphase

Unterstützung erhielt der Bürgermeister von Michael Binder, dem medizinischen Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, und Sylvia Hartl, Vorständin der Abteilung für Atemwegs- und Lungenkrankheiten der Klinik Penzing.