Am Sonntag wird Wien wieder zur Laufbühne: Beim Vienna City Marathon 2026 gehen Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt an den Start. Der Andrang war auch heuer enorm – bereits seit Oktober 2025 sind alle Startplätze vergeben. Doch wie wird das Wetter? Wo schaut man am besten zu? Und was gibt es rund um das Event zu beachten? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das größte Laufevent Österreichs.

Wann beginnt der Marathon? Am Sonntag, 16. April, fällt ab 9 Uhr der Startschuss für Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon. Gestartet wird in mehreren Wellen: Die Elite läuft vorneweg, der letzte Startblock geht um 9:33 Uhr ins Rennen. Insgesamt werden das ganze Wochenende über rund 49.000 Läuferinnen und Läufer erwartet. Dieses Jahr neu: Der Start für den 10-Kilometer-Lauf wurde vorgezogen und findet bereits um 8 Uhr statt. Wo sind Start und Ziel und wie verläuft die Strecke? Der Start erfolgt auf der Reichsbrücke (Wagramer Straße). Von dort führt die Strecke über die Prater Hauptallee und die Schüttelstraße in Richtung Innenstadt und weiter auf den Ring. Danach geht es entlang der Linken Wienzeile bis zum Schloss Schönbrunn. Anschließend verläuft die Route über die Mariahilfer Straße, vorbei am Museumsquartier und hinter dem Rathaus. Über den Donaukanal führt der Kurs zurück in den Prater, zum Ernst-Happel-Stadion und Lusthaus. Von dort geht es zurück in die Innenstadt – das Ziel liegt auf der Ringstraße beim Burgtheater. Dort findet ab 12 Uhr auch die Siegerehrung statt. Die Strecke ist vergleichsweise flach: Zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt liegen nur 44 Meter. Den Streckenrekord hält der Kenianer Samwel Mailu mit 2:05:08 Stunden. Laut Rennleiter Mark Kilde stehen die Chancen gut, dass diese Marke heuer fällt.

Wie wird das Wetter? Nach den kühlen Bedingungen im Vorjahr zeigt sich das Wetter heuer deutlich freundlicher. Am Vormittag wird es überwiegend sonnig, bei leichtem Südwind und rund 12 Grad zum Start. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad. Am Nachmittag ziehen von Westen dichtere Wolken auf, vereinzelt sind Regenschauer oder Gewitter möglich. Dazu kommt auffrischender Westwind. Wie reise ich am Besten an? Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen. Läufer in den Startblöcken A bis D steigen am besten bei der U1-Station Kaisermühlen aus, Teilnehmer der Blöcke E und F bei der Station Alte Donau. Praktisch: Die Startnummer gilt ab zwei Stunden vor dem Start bis sechs Stunden danach als Ticket für die Wiener Linien. Auch den Zuschauern wird ans Herz gelegt, mit den Öffis anzureisen. Welche Straßen sind gesperrt? Rund um den Marathon kommt es zu großräumigen Straßensperren und Umleitungen entlang der gesamten Strecke. Welche Straßen und Öffi-Linien betroffen sind, lesen Sie hier.

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Wo und wann kann ich meine Startnummer abholen? Die Startnummer kann am Freitag (bis 19 Uhr) und am Samstag (von 9 bis 18 Uhr) in der Vienna Sports World in der Marx-Halle (Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien) abgeholt werden. Mitzubringen sind der Check-in-Pass (per E-Mail) sowie ein Lichtbildausweis. Eine Abholung durch Dritte ist mit Vollmacht und Ausweiskopie ebenfalls möglich. Wo bekomme ich als Läufer Verpflegung? Entlang der Strecke gibt es etwa alle fünf Kilometer Verpflegungsstellen mit Wasser und Sportgetränken. Ab Kilometer 15 werden zusätzlich Bananen angeboten. Insgesamt stehen 15 Wasserstellen zur Verfügung – zum Trinken, Abkühlen oder zum Auffüllen eigener Flaschen. Entlang der Strecke ist zudem das Sanitätsteam des Roten Kreuzes im Einsatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK Für Verpflegung ist gesorgt: Wasser und Sportgetränke werden entlang der Strecke verteilt

Wo kann man am Besten zuschauen? Zuschauer sind entlang der gesamten Strecke willkommen. Besonders viel los ist auf der Ringstraße, im Prater und im Zielbereich. Für zusätzliche Stimmung entlang der Strecke sorgen mehr als 60 Musik- und Entertainmentpunkte – von Live-Bands über Trommlergruppen bis zu DJs. Alle Spots dazu findest du hier. Entlang der Strecke werden rund 400.000 Zuschauer erwartet. Welche Hotspots sorgen für besondere Stimmung? Zu den stimmungsvollsten Bereichen zählt der Zieleinlauf auf der Ringstraße zwischen Burgtheater und Rathausplatz. Auch entlang der Strecke sorgen Trommlergruppen – etwa bei der Augartenbrücke – traditionell für besondere Atmosphäre. Beim Lusthaus spielen die Wiener Symphoniker. Ebenfalls im Prater sorgen der Prater Dome und eine FM4-Bühne für Stimmung. Und wer schon einen Vorgeschmack auf den Eurovision Song Contest haben will kommt auch auf seine Kosten: Auf der Schüttelstraße sorgte eine ESC-Meile für gute Laune.