Der Renner in Wien: Vieles läuft auf den Streckenrekord hin

Gute Wetterbedingungen sollen den afrikanischen Assen am Sonntag beim Vienna City Marathon den 42,195 km langen Weg zu den Streckenrekorden erleichtern. Oqbe Kibrom aus Eritrea führt das Elitefeld der Männer an - er hat die besten Chancen, die Wien-Bestmarke, die der Kenianer Samwel Mailu 2023 in 2:05:08 Stunden aufstellte, zu knacken.

Der 28-Jährige kommt mit einer Bestzeit von 2:05:37 Stunden nach Wien. 2022 war er beim VCM bereits einmal Dritter. "Ich habe gute Erinnerungen an Wien. Ich bin stark in Form, mein Ziel ist 2:05", sagte Kibrom. Tafese Delegen aus Äthiopien mit der persönlichen Bestleistung von 2:06:11 sowie die Kenianer Stanley Kurgat mit 2:07:05 und Albert Kangogo mit 2:07:26 bilden eine starke Konkurrenz.

Rennleiter Mark Milde hofft, dass der ambitionierte Plan aufgeht. "Ich denke, wir haben eine gute Chance auf den Streckenrekord. Es ist ein realistisches Ziel, wenn alles passt und auch das Wetter mitspielt, können wir das schaffen", sagte Milde.

Österreichs Rekordmann erstmals am Start

Österreichs Rekordhalter Aaron Gruen steht mit seinem vor einem Jahr erzielten ÖLV-Rekord von 2:09:53 Stunden in der Starterliste und bereitet sich auf seinen ersten Marathonstart in Österreich vor: „Diese Läufer haben Spitzenleistungen erbracht, die deutlich über meiner eigenen Bestzeit liegen. Das Rennen verspricht daher ein sehr hohes sportliches Niveau. Für mich wird es eine echte Herausforderung sein, mich im gesamten Feld einigermaßen zu behaupten. Ich werde mein Bestes geben und freue mich schon sehr auf Wien und auf das Rennen“, kommentiert er.