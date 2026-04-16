Die Tage vor einem Marathon sind oft schwierig: Das Training ist abgeschlossen, die Form passt – und trotzdem steigt die Nervosität. Ist man wirklich gut genug vorbereitet? Die Versuchung ist groß, „rasch noch etwas nachzuholen“. Genau davor warnt Robert Fritz, Sportmediziner und Leiter des Medical Center beim Wien-Marathon kommenden Sonntag, eindringlich. „Das Tapering, also das bewusste Reduzieren des Trainings, um Ermüdung abzubauen und Regeneration zu fördern, macht viele Läuferinnen und Läufer unruhig“, sagt er. Dennoch: Zehn bis 14 Tage vor dem Marathon wird der Trainingsumfang deutlich zurückgefahren. „In dieser Phase gilt: Bewegung ja, aber keine langen Einheiten mehr. Der größte Fehler ist, jetzt noch Trainingsversäumnisse kompensieren zu wollen. Das bringt nichts, erhöht aber das Risiko für Überlastung und Verletzungen.“ Dass sich der Körper in diesen Tagen müde anfühlt, Muskeln ziehen und die Gedanken kreisen, sei völlig normal. Besonders bei Erststartern melden sich kurz vor dem Wettbewerb oft Selbstzweifel. „Das darf sein, aber man sollte versuchen, ruhig zu bleiben. Jetzt ist Vertrauen in die eigene Vorbereitung gefragt“, betont Fritz.

So hält es auch Hobbyläufer Michael Jurczak, der am Sonntag seinen dritten Marathon laufen wird. „Die letzten sieben Tage gehe ich sehr gemütlich an. Die Beine sollen gut ausgeruht sein“, sagt der 44-jährige. Er läuft das ganze Jahr über etwa 20 Kilometer pro Woche. Im Dezember hat er mit intensivem Training begonnen: dreimal pro Woche, in Summe bis zu 70 Kilometer sowie zweimal wöchentliches Fitness-Training für Knie- und Core-Stabilität. Kohlenhydratspeicher langsam auffüllen Auch die Ernährung zählt: Fritz empfiehlt in den Tagen davor die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. „Für Hobbysportler reicht es, die Ernährung dann insgesamt kohlenhydratbetonter zu gestalten und ausreichend trinken.“ Eigene Sportlernahrung sei nicht nötig. Auch Jurczak hält sich daran: „Die letzten zwei Tage werde ich Pasta und Erdäpfel essen. Ich setze auf vegetarische Ernährung, das hält mich fit. Aber vor allem: keine Experimente. Man möchte ja die Verdauung nicht aus dem Rhythmus bringen.“ Wichtig sei außerdem, nicht probieren, abzunehmen. „Ich höre immer wieder, dass Menschen in den letzten Tagen weniger essen, weil sie glauben, dadurch leichter oder schneller zu sein. Leistungsmäßig bringt das gar nichts“, sagt Fritz. Besser seien gut verträgliche Kohlenhydrate, etwa Nudeln mit Paradeissauce. Am Marathontag selbst empfiehlt Fritz ein leichtes Frühstück: „Weißbrot oder Mischbrot mit Honig oder Marmelade. Nichts Schweres, kein komplexes Müsli mit Nüssen – das ist an anderen Tagen gut, aber nicht vor einem Marathon.“

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Gute Planung ist wichtig Wer möchte, könne bis zum Start auch schluckweise ein kohlenhydrathaltiges Getränk trinken, etwa Apfelsaft oder Sportgetränke. „Entscheidend ist, nur Dinge zu essen oder zu trinken, die man kennt und gut verträgt.“ Jurczak setzt auf gute Planung. „Vor lauter Aufregung werde ich schon gegen 6 Uhr aufstehen und gut frühstücken. Dann wieder etwas hinlegen. Vor dem Weggehen möchte ich noch eine reife Banane essen. Das Equipment lege ich schon am Vortag bereit, um nichts zu vergessen.“ Eine Rolle spielt auch das Wetter. Das wechselhafte Aprilklima sollte man nicht unterschätzen. „Gerade bei Stadtmarathons kann es in der Früh kühl und windig sein“, sagt Fritz. Sein Rat: ein zusätzliches Shirt für den Start, beim Lauf wird es dann zumeist schnell warm. Auch wichtig: Bedenken, wo man die Startnummer anbringt, falls man Gewand wechseln möchte. Wer in den letzten Tagen noch lockere Trainingseinheiten läuft, sollte sich danach rasch warm anziehen, um nicht auszukühlen und keine Erkältung zu riskieren.

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