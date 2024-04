Vienna City Marathon: Nicht nur Läufer müssen sich warm anziehen

Auch die in Knallorange gekleideten 150 Reinigungsprofis der Magistratsabteilung 48 sind gut beraten, eine Schicht mehr anzulegen. Um 6 Uhr, wenn sie mit der Vorreinigung beginnen, steht das Thermometer gerade einmal bei zwei Grad. Insgesamt rechnet man bei der MA 48 mit 36 Tonnen Müll und Altstoffen, die nach dem Marathon recycelt bzw. entsorgt werden müssen. Wenn sie dann um 20 Uhr im Zieleinlauf am Ring bzw. Rathausplatz finishen, werden es auch nicht mehr als acht Grad sein.

Das Schöne am Laufen ist ja, dass es einem schnell einmal von innen warm wird – dank der Aufregung und vor allem dank der Anstrengung. Heute, Sonntag, wird das allen Aktiven beim 41. Vienna City Marathon sehr guttun. Denn für den Start um 9 Uhr in Kaisermühlen prognostizieren die Wiener Meteorologen gerade einmal fünf Grad Celsius.

Warm anziehen heißt es somit auch für die Zaungäste und privaten Fans der Laufenden. Und noch etwas darf vor dem Marathon niemals fehlen, egal bei welchem Wetter: ein Rat, nein, eine Bitte: Generell wird empfohlen, nicht in die Bezirke innerhalb des Gürtels sowie in Teile des 2. und 20. Bezirks mit dem Auto zu fahren. Wer kann, sollte am Sonntag auf die Öffis umsteigen.

Die längste durchgehende Sperre betrifft übrigens die Ringstraße zwischen Stadion- und Schottengasse. Dieser Bereich ist noch bis Sonntag, 20 Uhr, gesperrt.

Allerdings sind auch einige städtische Trams und Busse bis zum Abend nur eingeschränkt unterwegs. Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste, auf die Lautsprecherdurchsagen, die Anzeigen in den Haltestellen, die Echtzeitinformationen in der WienMobil App sowie hier zu achten.

Außerdem wird empfohlen, sofern möglich, auf die U-Bahn-Linien auszuweichen.

Auch alle städtischen Autobahnen und Schnellstraßen sind laut ÖAMTC den ganzen Tag über ohne Behinderungen befahrbar. Die Zufahrt zum Flughafen von Westen kommend ist über den Hietzinger Kai, die Schönbrunner Schloßstraße, den Grünen Berg und die Altmannsdorfer Straße zur Tangente und A4 möglich.