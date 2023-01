Viele Vorgaben für Photovoltaik-Anlage im Wiener Gemeindebau

Diese sind außerdem selbst zu bezahlen: Wiener Wohnen übernimmt keinerlei Kosten. Etwaige Förderungen müssen selbst beantragt werden. Und auch den Wiener Netzen muss das Vorhaben gemeldet werden.

E-Befund notwendig

Zudem ist eine Installation durch Fachleute notwendig. Eine Vorgabe, die bei der Landesinnung der Elektro-und Gebäudetechniker begrüßt wird, da sogenannte Plug-&-Play-Solaranlagen eine Gefahrenquelle seien. „Nicht fachgerechte Installationen können eine Brandschutzgefahr darstellen“, so Innungsmeister Christian Bräuer.

Wichtig ist auch, dass Mieter für die Genehmigung einen Elektrobefund vorlegen müssen. Für die Innung eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, was „ein E-Befund ist und was passieren kann, wenn der Prüfbericht nicht vorhanden ist“, so Bräuer: Vermieter müssen den E-Befund Mietern bei der Übergabe der Wohnung vorlegen. Das ist seit 2010 gesetzlich verpflichtend. Auch für die Überprüfung der elektrischen Anlage sind die Vermieter verantwortlich. Der E-Befund muss spätestens mit Beginn des Mietverhältnisses bei der Übergabe der Wohnung übergeben werden.