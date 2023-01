Video von Polizeieinsatz zu Silvester: "Wos wüst, du klana Rotzbua!"

Ein Video von einem Polizeieinsatz, der zu Silvester in der Mitterhofersiedlung in Wien-Floridsdorf stattgefunden hat, sorgt in den Sozialen Medien für Aufregung. Wie berichtet, sollen rund 50 Jugendliche dort die Polizei mit Böllern beworfen haben.

Das Video dokumentiert eine aufgeheizte Stimmung. Allerdings eher auf Seiten der Polizei. Die Beamten weisen mehrere männliche Jugendliche an, sich auf Bänke zu setzen. Der Aufforderung wird allerdings nicht sofort Folge geleistet. Ein Polizist mit einem Stock in der Hand wird daraufhin lauter: "Setz die hi, Oida!" Dann schubst er einen Burschen zur Sitzbank.