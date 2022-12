1.000 zusätzliche Polizisten zu Silvester im Einsatz

Die Polizei in Österreich bereitet sich auf die kommende Silvesternacht vor. Österreichweit werden heuer 1.000 Polizisten zusätzlich eingesetzt. Grund dafür sind die Ausschreitungen zu Silvester in den vergangenen Jahren und die heftigen Krawalle zu Halloween in Linz. Deshalb hat Innenminister Gerhard Karner die Landes-Polizeidirektoren mit Maßnahmen beauftragt.

Die Maßnahmen sollen an die jeweiligen Bundesländer angepasst werden. Neben den Polizisten sollen auch Drohnen eingesetzt werden. Die Polizei wird auch soziale Medien wie Facebook und Twitter und andere Orte im Internet beobachten.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: