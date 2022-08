Video von Ludwigs Gespräch mit Fake-Klitschko aufgetaucht

Der zehnminütige Zusammenschnitt des Gesprächs ist auf dem Kanal der Komödianten auf der russischen Video-Plattform rutube veröffentlicht. Nach dem Austausch von Höflichkeiten, wird der Ton des vermeintlichen Klitschko rasch fordernder. Hier geht's zum Video.

Oligarchen enteignen

Zunächst will „Klitschko“ wissen, wie viele ukrainische Flüchtlinge sich in Wien und Österreich befinden, was Ludwig auch beantwortet.

Dann betont Klitschko, dass viele Russen, die Putin unterstützen, sich in Österreich verstecken würden. Sie müssten aufgespürt und enteignet werden. Ludwig beteuert, dass die Europäische Union dieses Problem lösen müsse. In diesem Zusammenhang wirft „Klitschko“ Ludwig vor, die russischen Oligarchen zu verteidigen. Ludwig reagiert mit sichtlichem Unverständnis und verweist auf die zahlreichen Hilfsaktionen für die Ukraine.

Bandera-Festival in der Oper

Als nächstes schlagen die Komödianten Ludwig vor, ein Festival im Namen von Stepan Bandera, eines ukrainischen Nationalisten und Kriegsverbrechers im Zweiten Weltkrieg, in der Oper zu veranstalten. Ludwig wirkt irritiert und verweist auf die ukrainischen Kulturveranstaltungen, die bereits stattfinden würden.

Es wird noch bizarrer: Um zu beweisen, dass er die Ukraine unterstützt, verlangen die Komödianten, dass Ludwig in die Höhe springen soll und "Hoch lebe die Ukraine" rufen soll. Was Ludwig dann doch nicht macht. Stattdessen hebt er die ukrainische Flagge, die vor ihm am Tisch steht, dezent in die Höhe. Am Ende kündigt Klitschko an, nach Wien zu kommen und will von Ludwig Empfehlungen für guten Schnaps oder Bier, Ludwig rät ihm stattdessen einen Besuch der Wiener Weingärten.