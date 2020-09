„Via Toledo“ in Wien zur zweitbesten Pizzeria Europas gekürt

Überraschung in der Pizzeria

"Die Jury kommt in dein Restaurant, ohne dass du es weißt, testet, kostet und schaut sich deine Karte an", so der 34-jährige Pizzabäcker. Wegen Corona wurde die Auszeichnung der "50 Top Pizza" abgesagt. Anfang März kam es in Italien zur Corona-Ausnahmesituation. Diesen Monat wurde das Event nachgeholt, die Liste der "50 Top Pizza" online bekannt gegeben. Rund 75.000 Menschen sahen bei dem Online-Live-Stream zu.