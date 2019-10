Verunsicherung nach E-Scooter-Gipfel im Wiener Rathaus

Der heutige E-Scooter-Gipfel im Wiener Rathaus ist am frühen Nachmittag wie erwartet ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. Ziel des Termins mit Beamten und den Anbietern sei es vor allem, die Position die Verleiher einholen, hatte Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) im Vorfeld betont.

Wie der KURIER von Teilnehmern des Gipfels erfahren hat, treibt die Stadt ihren Plan, Abstellzonen einzurichten, jedenfalls voran. Wo diese hinkommen könnten, darüber herrscht aber Verwirrung. „Die Stadt will de facto keine E-Scooter mehr am Gehsteig zulassen“, sagt etwa Martin Schrotter, Marketing Manager beim Anbieter Hive.

Das bedeutet: Wenig ausgelastete Radabstellplätze oder Teile der Parkspur könnten in Abstellzonen für Scooter umfunktioniert werden.

Andere Teilnehmer wollen das nicht so gehört haben. „Das sei eine diskutierte Variante“, heißt es gegenüber dem KURIER. Zur Debatte stehe auch, das Parken am Gehsteig bloß einzuschränken. Es herrscht also Verunsicherung.