Abstellzonen für E-Scooter: So realistisch ist Ludwigs Vorstoß

„Es wird notwendig sein, gewisse Zonen festzulegen, wo man sie abstellen kann.“ Und: „Ich bin dabei, mit allen zuständigen Abteilungen eine Lösung zu finden.“ Mit diesen Aussagen über elektrisch betriebene Tretroller zum Ausleihen ließ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) am Donnerstag aufhorchen.

Wohl nicht zufällig vier Tage vor der Nationalratswahl. Und gewiss auch zur Überraschung des Koalitionspartners – fallen die E-Scooter doch in die Zuständigkeit seiner Stellvertreterin, der grünen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein. Diese wollte sich bisher nicht festlegen, wie sie das Roller-Park-Chaos auf so manchen Gehsteig in den Griff bekommen will.

Was kommt jetzt also? Der KURIER beantwortet diese und fünf weitere wichtige Fragen zur Causa.