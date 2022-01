Versuchte Vergewaltigung auf Wiener Spielplatz: Acht Jahre Haft

„Du schaust hübsch aus“, sagte der 42-Jährige zu der jungen Frau, die um 5.15 Uhr in der Früh an einer Bim-Station in Favoriten saß. Als sie ihn ignorierte, soll er sie gepackt und in einen nahe gelegenen Spielplatz gezerrt haben. Dort drückte er sie laut Anklage auf ein Rutsche und wollte sie vergewaltigen. „Du machst mich so heiß“, soll er der Frau ins Ohr gehaucht haben.