Polizeigewalt bei Klimademo in Wien: „Das war falsch“

Fast drei Jahre ist es her, dass Anselm Schindler bei einer Klimademo in Wien von Polizisten zu Boden gebracht und fast von einem Polizeibus überfahren wurde – die Bilder gingen durch alle Medien. Drei Jahre später ist das erste Mal zu hören: „Das war falsch. Ich würde das heute nicht mehr so machen.“

Der Satz stammt von jenem Polizisten, der Dienstagvormittag wegen der Amtshandlung im Landesgericht für Strafsachen in Wien steht. Ihm wird Missbrauch der Amtsgewalt und falsche Beweisaussage angelastet. Er hatte einen Kollegen (er wurde bereits zu 12 Monaten bedingt verurteilt) unterstützt, Schindler ohne Grund zu Boden zu ringen.