Tausend Tote jährlich und kaum Folgen: Polizeigewalt in den USA

Der Zwischenfall in Brooklyn Center ereignete sich knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 im wenige Kilometer entfernten Minneapolis, der weltweit für Empörung gesorgt und in den USA beispiellose Anti-Rassismus-Proteste ausgelöst hatte.

Laut übereinstimmenden Zählungen verschiedener Initiativen erschießen US-Polizisten im Dienst jedes Jahr rund 1.000 Menschen. Es ist eine blutige Liste, die nie abreißt und täglich länger wird. So herzzerreißend die Einzelschicksale sind, so selten schaffen sie es in die Schlagzeilen - oder geraten zumindest schnell wieder in Vergessenheit. Anders als im Fall George Floyd.

Derzeit läuft der Prozess gegen den weißen Polizisten Derek Chauvin, der dem 46-Jährigen nach seiner Festnahme wegen Falschgeldvorwürfen mehr als neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt hatte. Eine Stunde später im Krankenhaus wurde Floyd er für tot erklärt.

Die Bilder der Tat gingen um die Welt, rund um den Globus erhoben sich "Black Lives Matter"-Proteste ungekannten Ausmaßes, die Polizeigewalt und Rassismus anprangern. Seit 29. März läuft die Verhandlung gegen Chauvin, am Montag sollen die Schlussplädoyers beginnen.