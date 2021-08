Verschwundene Kaulquappen stellen Umweltschützer vor ein Rätsel

Der Teich fällt früher oder später zwar ohnehin der Bebauung des Donaufelds zum Opfer. Allerdings erst, wenn das künstlich angelegte Ersatz-Laichgewässer von den Kröten angenommen wird – was laut Umweltschutzabteilung (MA 22) zwar bereits der Fall ist. Die naturschutzrechtliche Bewilligung für die Bebauung liegt aber noch nicht vor. Das Prüfverfahren sei im Gange, sagt MA22-Chefin Karin Büchl-Krammerstätter.

Insofern wäre ein Leerfischen des Ursprungstümpels nicht nur illegal, sondern auch sinnlos – falls es dem rascheren Umsetzen des Bauvorhabens dienen sollte. Eine natürliche Ursache für das Verschwinden der Kaulquappen sei aber auszuschließen.

Hilfe im Kampf gegen das Bauprojekt erhofft sich die Bürgerinitiative von Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ), an den man sich nun in einem offenen Brief wandte.