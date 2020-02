Aus die Maus: Wo kleine Tiere große Bagger stoppen

„Triüüii“ ruft der Triel – und dieser Ruf dürfte gerade ohrenbetäubend durch die Köpfe mancher Verantwortlicher der Asfinag hallen. Der Bau der Schnellstraße 8 steht wegen des Vogels vor dem Aus. Probleme wie dieses beschäftigen immer wieder Bauherren oder ganze Regierungen. Aktuell muss sich etwa die Führung Brandenburgs mit Ameisenhaufen, Zauneidechse, Schling- und Glattnattern beschäftigen, die den Bau eines Werks des Autoerzeugers Tesla verhindern könnten. Der KURIER hat sich die skurrilsten Geschichten aus der Welt des Naturschutzes angeschaut.

Der Marchfelder Triel

Der 40 Zentimeter große Triel ist der Grund, dass das 310-Millionen-Euro-Projekt Marchfeld Schnellstraße S8 in Niederösterreich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht umgesetzt werden kann. 18 Jahre war der Bau in Planung, am Donnerstag setzten sich die Umweltschützer vor Gericht durch. Weil der Triel vom Aussterben bedroht ist und an der Strecke brütet, dürfte das Projekt Geschichte sein.