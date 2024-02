Verkehrsberuhigte Innenstadt: Datenschützer widersprechen Sima

Am heutigen Freitag hat ein Runder Tisch zur verkehrsberuhigten Innenstadt stattgefunden. Debattiert wurde dabei über den Entwurf für die benötigte Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO). Dieser war vom Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) im Jänner an die Stadt Wien übermittelt worden und hatte dort für Unmut gesorgt. Er sei „unbrauchbar“ wie Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) damals sagte - der KURIER berichtete. Denn die Kameraüberwachung, die die Stadt im 1. Bezirk installieren möchte, sei bei diesem Entwurf nicht möglich.

Laut Stadt habe es aber allein im Jahr 2022 fast 1.800 Veranstaltungen oder Demos in der Inneren Stadt gegeben. Sprich: Die Kameras müssten mehrmals täglich ausgeschaltet oder verhängt werden.

Man habe sich lediglich an die rechtlichen Rahmenbedingungen gehalten, hieß es im Jänner aus dem Klimaschutzministerium. Das sieht man auch bei epicenter.works so. Laut Gutachten sei etwa das Abhängen ein Problem und sei durch "ferngesteuerte Klappen leicht machbar und löst dieses Problem für alle sichtbar".

Konzept der Stadt Wien

Das Konzept der Stadt sieht vor, dass es künftig nur mehr Bewohnerinnen und Bewohnern, berechtigten Personen oder Menschen, die ihr Fahrzeug in einer Garage parken, erlaubt sein soll, in die Innenstadt zu fahren. Die Überwachung der Zufahrtslimits soll mit Kameras erfolgen. Eine eigens in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie kommt zu dem Schluss, dass dadurch künftig ein Drittel weniger Einfahrten in die City stattfinden würden. Aktuell fahren täglich rund 53.000 Kfz in den 1. Bezirk ein. Die Studie geht von rund 15.700 Einfahrten weniger aus.

Ein Ergebnis gab es beim heutigen Runden Tisch noch nicht.