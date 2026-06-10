Verkehr in Wien: Wo es sich im Sommer stauen wird

Der kommende Sommer bringt in Wien nicht nur Sperren bei U-Bahn oder S-Bahn, auch eine Reihe von Baustellen werde für Behinderungen sorgen. So werden etwa die Floridsdorfer Brücke oder der Ring nur eingeschränkt passierbar sein. Wobei bei letzterem ebenfalls Arbeiten am Öffi-Netz dafür verantwortlich sind, wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte.

Gleisbauarbeiten am Ring Am Universitätsring, am Schottenring und in der Akademiestraße werden im den kommenden Monaten Gleise und Weichen erneuert. Das hat nicht nur Einschränkungen für die dort verkehrenden Straßenbahnen zur Folge. Auch die Anzahl der Fahrstreifen für Autos wird reduziert. Üblicherweise stehen am Ring drei davon zur Verfügung.

Engstelle am Karlsplatz Erhalten werden am Schottenring bzw. am Universitätsring während der Arbeiten jeweils zwei Spuren, wovon eine über das zu dieser Zeit dann betriebslose Gleis geführt wird. Am Karlsplatz geht es ebenfalls eng zu. Dort wird es für einen kurzen Zeitraum zu einer Reduktion auf einen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Schwarzenbergplatz kommen.

Auch im Bereich Währinger Straße, Spitalgasse und Nußdorfer Straße wird gewerkt. Von 13. Juli bis Ende August werden dort ebenfalls Gleise und Weichen erneuert. Gleichzeitig werden Vorarbeiten wie Leitungsumlegungen für die künftige U5 durchgeführt. Für den Individualverkehr ist der Kreuzungsbereich während der Sommermonate gesperrt, ein weiträumiges Ausweichen wird empfohlen.

Arbeiten auf Floridsdorfer Brücke Anfang Juli starten weiters Sanierungsarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke - mit zeitgleichem Gleistausch. Während der Bauzeit wird für den Individualverkehr jeweils ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Der Geh- und Radweg auf der Brücke kann durchgehend benutzt werden.

Neugestaltung und Arbeiten am Netz Fortgesetzt wird die Neugestaltung der äußeren Mariahilfer Straße und der Landstraßer Hauptstraße. Arbeiten am Wasserrohr- oder Fernwärmenetz gibt es unter anderem in der Lainzer Straße, dem Flötzersteig oder der Maxingstraße. In der Brünner Straße kommt es bis Mai 2027 zu Beeinträchtigungen wegen der Errichtung eines Radwegs.

Sperren im Öffi-Netz Wer angesichts der Baustellen auf der Straße den Umstieg auf die Öffis in Erwägung zieht, der sei zumindest vorgewarnt: Die Fahrt mit Bim, U-Bahn oder Schnellbahn kann in den kommenden Monaten ebenfalls zur Geduldsprobe ausarten. Überregionale Angebote wie die S-Bahn oder die Badner Bahn verkehren im Sommer nur eingeschränkt. Die S-Bahn-Stammstrecke wird überhaupt bis Herbst 2027 nicht durchgehend befahrbar sein.