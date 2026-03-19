Pendlerfrust auf der Wiener Stammstrecke

Der Zug kommt verspätet, fällt ganz aus oder er steht, weil ein Gegenzug abgewartet werden muss – das ist das tägliche Leid der Pendler der Ostregion. Das weiß auch Landtagsabgeordneter Georg Ecker, Verkehrssprecher der Grünen, der im Bezirk Hollabrunn lebt: „Wohlwissend, dass nicht alle Probleme von heute auf morgen lösbar sind, wollen wir ein Zeichen setzen – denn ich bin mir nicht sicher, ob die Tragweite der Probleme in den Regierungen im Bund und Land sowie bei der ÖBB-Spitze tatsächlich angekommen ist.“ Darum starteten die Grünen des Landes NÖ die Petition „Pendlerfrust“. Die Neos sind ebenfalls besorgt. Ihre Petition „Rettet die Pendler:innen“ pocht auf verlässliche Alternativen für die Bahnfahrer.

Ersatzbusse gefordert Neben Verbesserungen für die Ostregion fordert die Petition der Grünen Landes- und Bundesregierung angesichts der Stammstrecken-Sperre in Wien zum Handeln auf. Der Öko-Politiker glaubt, dass viele die Sperre ab September zwischen Praterstern und Hauptbahnhof „nicht auf dem Schirm“ haben.

Bislang sei kein klassischer Schienenersatzverkehr geplant. Für die Pendlerinnen und Pendler aus Niederösterreich will die Petition Ersatzbusse erwirken, die den Norden direkt mit dem Hauptbahnhof verbinden. Warum? „Wenn 250.000 Menschen zusätzlich in die U-Bahnen und Straßenbahnen drängen, wird sich das alleine mit Taktverdichtungen nicht ausgehen“, fürchtet Ecker. „Wird sich nicht ausgehen“ „Die 250.000 Fahrgäste sind alle Personen, die pro Werktag die gesamte Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf in beide Richtungen befahren. Demnach sind von der Sperre zwischen Hauptbahnhof und Praterstern bei Weitem nicht diese Anzahl an Fahrgästen betroffen“, betont ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf KURIER-Nachfrage.

„Analysen zeigen, dass sich Fahrgastströme neu verteilen und das bestehende öffentliche Verkehrsnetz bei entsprechenden Begleitmaßnahmen zusätzliche Fahrgäste aufnehmen kann“, bestätigt Jan Hofmann, Sprecher von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ).

Kein Schienenersatz Womit der Abgeordnete recht hat: Schienenersatzverkehr mit Bussen ist nicht geplant. Für den Zeitraum der Hauptsperre – 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 – haben ÖBB, Wiener Linien mit Experten des Österreichischen Instituts für Raumordnung (ÖIR) Fahrgaststromanalysen durchgeführt. „Dabei wurde selbstverständlich auch geprüft, ob ein klassischer Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Hauptbahnhof und Praterstern – oder auf Teilabschnitten – sinnvoll wäre“, versichert Seif. „Die eindeutige Antwort war jedoch: Nein.“ Die Gründe dafür: Ein Bus bietet weniger Kapazität als Straßenbahnen oder U-Bahnen; sie sind wesentlich langsamer und stünden im Stau.

Fakten Die Bahnstrecke zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und Praterstern ist von 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 gesperrt. In dieser Zeit werden die Takte bei den U-Bahnen verdichtet: U1: Das Intervall der U1 wird auf 2„20“ verdichtet.

Das Intervall der U1 wird auf 2„20“ verdichtet. U2: Das Intervall der U2 wird auf 3„20“ verdichtet.

Das Intervall der U2 wird auf 3„20“ verdichtet. U4: Das Intervall der U4 wird auf 3„ bis 3“20 verdichtet.

Das Intervall der U4 wird auf 3„ bis 3“20 verdichtet. U6: Das Intervall der U6 wird auf 2„40“ verdichtet, ein Reservezug sorgt zudem in der Morgenspitze für ein stabiles Intervall.

Das Intervall der U6 wird auf 2„40“ verdichtet, ein Reservezug sorgt zudem in der Morgenspitze für ein stabiles Intervall. ÖBB Direkt-Shuttlebus zwischen Bf. Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse, um eine zusätzliche, leistungsfähige Anbindung zur U4 zu gewährleisten. Kapazitätserweiterungen, Ausbau und Umleitungen bei Straßenbahnen werden vorgenommen: Linie O: 5‘ Intervall und zusätzliche Kapazitäten durch den ausschließlichen Einsatz von Langfahrzeugen

5‘ Intervall und zusätzliche Kapazitäten durch den ausschließlichen Einsatz von Langfahrzeugen Linie 62: 7‘30‘‘ Intervall und Umleitung von Meidling über Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere zur Verstärkung der Linie 18

7‘30‘‘ Intervall und Umleitung von Meidling über Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere zur Verstärkung der Linie 18 Linie 18: 6‘ Intervall und Verlängerung der Linie 18 von U3 Schlachthausgasse bis U2 Stadion, direkte Anbindung an die S7 Richtung Flughafen in St. Marx, Beschleunigung durch bereits durchgeführte Bestandsadaptierungen Weitere Maßnahmen werden gesetzt: Umleitung des REX7 über Hauptbahnhof in den Süden

über Hauptbahnhof in den Süden Umleitung des REX1 über Stadlau, Simmering und Hauptbahnhof

über Stadlau, Simmering und Hauptbahnhof City Airport Train verkehrt mit Ersatzbussen („CAT by bus“) zwischen Wien Mitte und Flughafen

verkehrt mit Ersatzbussen („CAT by bus“) zwischen Wien Mitte und Flughafen Eine zusätzliche Vienna-Airport-Bus-Linie zwischen Praterstern und Flughafen ist – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – in Planung

Daher werden Taktverdichtungen bei U-Bahnen erfolgen; Kapazitätsanpassungen sind bei Straßenbahnlinien vorgesehen ebenso wie Kundenlenkungsmaßnahmen, damit „die Fahrgäste während dieser Sperre rasch und verlässlich von A nach B kommen“, so Seif. „Österreichweit ist bei großräumigen Sperren zu beobachten, dass sich nach einer kurzen Eingewöhnungsphase neue, für den Fahrgast passende Wege etablieren und sich die Pendlerinnen und Pendler breit im öffentlichen Verkehrsnetz verteilen“, weiß der ÖBB-Sprecher.