Ab 7. September wird die Wiener S-Bahn-Stammstrecke für rund 14 bis 16 Monate gesperrt. Grund dafür sind umfassende Modernisierungen zwischen Floridsdorf und Hauptbahnhof. Dadurch müssen nicht nur Wiener, sondern auch Pendler aus dem Umkreis auf Alternativen zurückgreifen. Der Verkehrsclub ÖAMTC fordert für die kommende Zeit eine Entlastung für die Pendler.

„Uns ist bewusst, dass die Modernisierung notwendig ist, allerdings stehen zwischenzeitlich kaum gleichwertige Alternativen für Pendelnde zur Verfügung“, sagt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Denn zusätzlich sollen im Sommer auch Teile der Linien U3 und U4 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Befristete Ausnahmen Laut Nagler würde sich durch die geplanten Bauarbeiten die Fahrzeit für Niederösterreicher deutlich verlängern. Als Lösung schlägt der Verkehrsclub eine befristete Ausnahme von der zulässigen Höchstparkdauer in den Wiener Außenbezirken vor. Die Ausnahmeregelung sollen Betroffene mit einem Antrag einholen können.