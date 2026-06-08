Verzögerungen bei U1 und U4

Wegen eines Rettungseinsatzes ist es am Montagmorgen in Wien auf der U-Bahn-Linie U4 in Fahrtrichtung Heiligenstadt zu Fahrbehinderungen und Verzögerungen gekommen. Der Einsatz ist mittlerweile vorbei, laut Wiener Linien kann es aber noch zu Verspätungen kommen.

Auch auf der Linie U1 müssen Morgenpendler mit Wartezeiten bzw. unregelmäßigen Intervalle in beiden Richtungen rechnen. Grund ist eine Betriebsstörung.