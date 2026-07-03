Sommer-Baustellen bei den Öffis: Was sich ab heute in Wien ändert

Mit dem Beginn der Sommerferien starten am Freitag auch die größten Öffi-Baustellen des Jahres in Wien. Neben der Sperre der U4 zwischen Schwedenplatz und Landstraße beginnen am Samstag die Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke. Wiener Linien und ÖBB setzen auf ein umfangreiches Ersatzkonzept, Fahrgäste müssen dennoch mit längeren Fahrzeiten und Umwegen rechnen.

Bei den ÖBB und den Wiener Linien gibt man sich dennoch zuversichtlich. Die Vorbereitungen würden bereits seit mehreren Jahren laufen. „Zwischen ÖBB und Wiener Linien besteht dazu eine enge und laufende Abstimmung. Gemeinsam wurde mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR) ein umfassendes Ersatzkonzept entwickelt“, heißt es.

Die Maßnahmen im Detail:

Der U-Bahn-Takt wird verdichtet

Die U-Bahnen werden öfter fahren. Die U1 wird etwa mit einem Intervall von 2,20 Minuten fahren. Auch U2 (3:20 Minuten), U4 (drei bis 3:20 Min.) und die U6 (2:40 Min.) werden verdichtet. Bei der U6 wird zusätzlich ein Reservezug eingesetzt, der in der Morgenspitze für Stabilität sorgen soll.

Maßnahmen bei Bim-Linien O, 62 und 18

Auch bei den Straßenbahnen im Umfeld kommt es zu Taktverdichtungen und es wird auf zusätzliche Schienenkapazitäten gesetzt. Die Linie O wird im Fünf-Minuten-Intervall fahren, es werden ausschließlich Langfahrzeuge auf der Strecke eingesetzt und es wird eine zusätzliche Bevorrangung im Straßenverkehr geben. Die Linie 62 wird im Intervall von 7:30 Minuten unterwegs sein und von Meidling über den Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere umgeleitet. Die Verlängerung der 18er-Bim soll ab Herbst entlasten, sie verbindet künftig den 2. und 3. Bezirk. Insgesamt entstehen entlang der neuen Strecke sieben neue Haltestellen. Die verlängerte Linie 18 wird direkte Umstiege zu fünf U-Bahn-Linien sowie acht S-Bahn-Linien ermöglichen – unter anderem zur S7 Richtung Flughafen in St. Marx. Auch auf der U4 soll laut Wiener Linien nach der heurigen Baustellensaison Schluss mit den sommerlichen Teilsperren sein. Für den Sommer 2027 sind derzeit keine weiteren Unterbrechungen vorgesehen.