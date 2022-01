Verkauf von Anteilen am Bauträger Arwag kommt vorerst nicht

Dies will man bei der Wien Holding nicht bestätigen, aber: „Ein Verkauf der Anteile ist momentan nicht geplant“, heißt es gegenüber dem KURIER. Ob es dazu in den nächsten Monaten kommen werde, hänge unter anderem von der Entwicklung des Immobilienmarktes ab. Auch betont man, dass man durch die Übernahme von Anteilen der Bank Austria überhaupt erst die Mehrheit in der Arwag erlangt habe. Das jüngste Bieterverfahren habe nur dazu gedient, eine Bewertung der Anteile vorzunehmen. Und selbst wenn es zu einem Verkauf komme, behielte die Stadt dank einer Beteiligung über einen Fonds die Mehrheit.

Skeptisch ist die FPÖ: „Der Arwag-Deal ist sofort zu stoppen“, sagt Parteichef Dominik Nepp. „Will Michael Ludwig als Nächstes den Gemeindebau verkaufen?“ Josef Gebhard