Drozda steigt aus Politik aus und geht in den Wohnbau

Der ehemalige SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda steigt aus der Politik aus. Er legt sein Nationalratsmandat zurück. Drozda wurde am Freitag vom Aufsichtsrat zum Vorstand der Wiener Wohnbaugesellschaft Arwag bestellt.

Der Rücktritt hat nichts mit dem vom KURIER veröffentlichten Rechnungshof-Rohbericht über die Finanzgebarung des Burgtheaters während Drozdas Zeit als Geschäftsführer zu tun. Drozda hatte den Abgang aus der Politik und den Wechsel in die Wirtschaft schon länger vorbereitet.

Bei der Arwag, einem der großen Bauträger-Unternehmen in Wien, wurde ein Job im zweiköpfigen Vorstand frei. Mehrheitseigentümer der Arwag ist die Wien Holding, weitere Aktionäre sind die Erste Bank, der Fonds für temporäres Wohnen und die Wiener Städtische Versicherung.

Auf Facebook erklärte Drozda am Freitag seinen Rücktritt als Abgeordneter und rechnete kritisch mit der Politk ab.

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!

Vor 23 Jahren habe ich schon einmal die Politik verlassen. Nach Jahren als Mitarbeiter der Bundeskanzler Vranitzky und Klima bin ich ins Kulturmanagement gewechselt, wo ich über 18 Jahre die schönsten Theaterbetriebe der Welt leiten durfte. Heute ist der Tag, um meinen nächsten Wechsel mitzuteilen: Dieses Mal in den Wohnbau, ein wichtiger Teil der Wirtschaft und in Wien seit vielen Jahrzehnten ein Bereich sozialer und architektonischer Innovationen.

Die Politik, die ich 1998 verlassen habe, war eine Politik der großen Koalition und der gemeinsamen Ziele, Österreich für den EU-Beitritt vorzubereiten, die Wirtschaft zu modernisieren, mit den (braunen) Schatten der Vergangenheit aufzuräumen und die Mitschuld von Österreicherinnen und Österreichern am Holocaust zu benennen. Das waren Ziele, für die es sich wirklich zu kämpfen lohnte!

Nach den Jahren in führenden Kulturbetrieben hat mich Christian Kern im Mai 2016 gefragt, ob ich in die Politik zurückkehren möchte. Gemeinsam wollten wir an einer Vision für Wirtschaft und Gesellschaft arbeiten. Wie in den 1990ern wollten wir – nun in führender Rolle – Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen – und der Plan A war eine Skizze dessen, was zu tun ist: eine moderne Sozialpolitik für den neuen Arbeitsmarkt schaffen, Ökologie und Ökonomie verbinden und Österreich wieder zum Vorreiter in diesen Fragen zu machen. In meinem Bereich – Kunst und Kultur – hatte ich bei den Besetzungen freie Hand, um in Burgtheater, Staatsoper und Museen neue Wege zu beschreiten. Ich konnte die erste (!) Einzelausstellung einer Künstlerin bei der Biennale in Venedig ermöglichen. Neues zu wagen und Innovationen zu ermöglichen war und ist mein Anspruch.

Gescheitert bin ich mit dem Informationsfreiheitsgesetz und einer modernen Presseförderung, die ich nach wie vor für höchst notwendig halte. Ich wurde von vielen aus meiner Partei, aber auch vom damaligen Koalitionspartner, gewarnt, dass jene, die bald das Ruder übernehmen sollten, das nicht wollen werden. Versucht habe ich es dennoch, weil ich eine freie Medienlandschaft für essentiell für eine moderne, aufgeklärte, liberale und soziale Demokratie halte.

Ich verlasse mit Ende März eine politische Welt, für die ich zunehmend weniger Verständnis habe. Eine Welt, in der die Opposition und der Parlamentarismus geringgeschätzt und unterbewertet werden. Ich verlasse aber vor allem eine Politik, der aus meiner Sicht Respekt für andere fehlt. Ich habe in den Jahrzehnten, die mich die Politik begleitet hat, gelernt: Nicht jene sind die besten Politikerinnen und Politiker, die sich im Scheinwerferlicht und vor Kameras am wohlsten fühlen. In der Regel sind es jene, die zuhören, auch und besonders dem politischen Gegner. Jene, die es als Stärke und nicht als Schwäche empfinden, die eigene Meinung zu hinterfragen und zu ändern, wenn die Argumente des Gegenübers die besseren sind. Es sind jene guten Politikerinnen und Politiker, die unser Land voranbringen.

Und da komme ich noch einmal zu Franz Vranitzky, mit dem ich gestern ein sehr langes und schönes Telefongespräch hatte. Er war in großer Sorge um eine Situation, die durch wirtschaftlichen Niedergang und Massenarbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Er war konsterniert ob des Fehlens tragfähiger wirtschaftspolitischer Konzepte bei gleichzeitiger Diskussion über Umfragewerte und Vertrauensindizes.

Mir war einmal mehr klar, dass er ein ganz Großer ist. In seinem Denken und seinem Handeln, und dass es eine Ehre war für ihn zu arbeiten und es eine große Auszeichnung ist mit ihm befreundet zu sein. Aber natürlich ist er gemessen an den heutigen „Erfolgsmaßstäben“ ein Dinosaurier, und ich bin stolz mich dieser Gattung ebenso zuzurechnen.

Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei Pamela Rendi-Wagner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken, ihr meine Bewunderung für ihr Durchhaltevermögen auszusprechen und meine Freude und Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass sich die Zeit, in der ihre Expertise und Kompetenz unterschätzt wurde, dem Ende zuneigt.

In diesem Sinne wünsche ich Österreich in der Zukunft weitere Politikerinnen und Politiker, die das Gemeinsame wollen und sich nicht der (Eigen)Markenpflege und der Umfrageoptimierung widmen. Geschichtsbewusste, belesene und „kulturverliebte“ Menschen, die das Konstruktive wollen und im Herzen tragen.