Verhungerte Frauen in Wien: Kritik an fehlenden Kontrollen

Im Mai wurden in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf drei Frauenleichen entdeckt. Wenig später stellte sich heraus: Die Mutter und ihre beiden Töchter waren verhungert. Die Frau soll an wahnhaften Vorstellung gelitten haben.

Weil auch das Jugendamt in den Fall involviert war - es unterstützte die Familie bis 2017 - leitete die Volksanwaltschaft noch unter dem damaligen Volksanwalt Günther Kräuter eine Prüfung ein. Nun liegt das Ergebnis vor:

Die Volksanwaltschaft stellte einen Misstand in der Verwaltung fest: "Aufgrund eindeutiger Hinweise auf eine schwere psychische Erkrankung der Mutter hätte die Kinder- und Jugendhilfe von sich aus regelmäßig kontrollieren und mehr unterstützende Maßnahmen ergreifen müssen", sagt der neue Volksanwalt Bernhard Achitz.