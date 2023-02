Verhinderte Rutschpartie: 17-Jähriger bedroht Badegast mit dem Umbringen

Am Sonntagnachmittag musste die Polizei in ein Hallenbad in Favoriten ausrücken, weil es dort zu einem Streit gekommen war. Grund dafür war, dass es zu Unstimmigkeiten in der Warteschlange vor der Wasserruschte gekommen sein dürfte. Ein 17-Jähriger bedrohte laut Polizei einen 24 Jahre alten Badegast daraufhin mit dem Umbringen.

Die Polizei nahm den Slowaken vorläufig fest, er zeigte sich bei der Vernehmung geständig und wurde angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: