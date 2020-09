Verhetzung: Anzeige wegen aktuellem FPÖ-Wahlplakat

Das bringt AMS-Chef Johannes Kopf auf den Plan: „Wir wissen ja, dass unser AMS Logo schön ist, aber bitte verwenden Sie es nicht für Ihren Wahlkampf“, richtet er sich via Twitter an Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp. „Wir haben gar kein Bargeld in unseren Wiener Geschäftsstellen. Nicht mal Gold in einer Hütte oder große Scheine in Sporttaschen...“, spielt er auf jüngste Enthüllungen im FPÖ-Umfeld an.