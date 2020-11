Verein bietet Yoga für alle Gesellschaftsschichten an

„Der Stereotyp im Yoga: Jung, hübsch, sportlich, in stylischen Outfits – Wir wollen das aufbrechen, denn Yoga hat so viele positive Effekte auf die körperliche und mentale Gesundheit, davon sollten alle profitieren können“, ist Theodora Engelhart überzeugt. Und mit alle, meint sie wirklich alle, nicht nur jene, die sich eine Mitgliedschaft in einem Yogastudio leisten können. „Wir möchten sozial benachteiligte Menschen fördern“, erklärt die 28-Jährige. „Yoga kann Struktur geben und das fehlt Menschen ohne Job oder eigenem Dach über dem Kopf meistens.“ Deshalb hat sie gemeinsam mit der Kultur- und Sozialantropologin Kerstin Pasterk (26) Anfang Oktober den Verein „United Yoga“ gegründet.

Vorerst werden die Klassen Corona-bedingt online stattfinden. Die beiden ausgebildeten Yogatrainerinnen konnten bereits Kooperationen mit der Caritas Wien eingehen. „Wir werden Yoga in Mutter-Kind-Häusern und im Mädchenzentrum Peppa anbieten. Ein großes Ziel ist es, auch in Brennpunktschulen aktiv zu werden“, so Theodora Engelhart. Denn mit dem Yoga würde auch Achtsamkeit ins Leben der Schülerinnen und Schüler einziehen.