Öffi-Großbaustellen ab Juli in Wien: Auch Verbindungsbahn gesperrt

1.300 Tage hat der Prozess gedauert. Die ÖBB werden nicht müde, das zu betonen. Denn für sie hatte das Verfahren ganz konkrete Auswirkungen: Der Ausbau der Verbindungsbahn konnte nicht vorangetrieben werden. Gebaut wurde bisher also nicht. Das bei der Projektpräsentation 2016 ursprünglich vorgestellte Fertigstellungsdatum im Jahr 2023 konnte bei Weitem nicht eingehalten werden. Nun aber kommt der Ausbau der Verbindungsbahn wieder ins Rollen.

Grünes Licht für Projekt Nachdem das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) im Jänner - unter Einhaltung einiger Auflagen - grünes Licht für das Projekt erteilt hat, werden schon in Kürze die Bauarbeiten beginnen. Schon ab 4. Juli wird die S80 nur zwischen Wien Aspern und Wien Hauptbahnhof verkehren. Ab 7. September bis Ende 2027 wird sie dann weiter bis Meidling geführt.