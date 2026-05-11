Öffi-Großbaustellen ab Juli in Wien: Auch Verbindungsbahn gesperrt
1.300 Tage hat der Prozess gedauert. Die ÖBB werden nicht müde, das zu betonen. Denn für sie hatte das Verfahren ganz konkrete Auswirkungen: Der Ausbau der Verbindungsbahn konnte nicht vorangetrieben werden.
Gebaut wurde bisher also nicht. Das bei der Projektpräsentation 2016 ursprünglich vorgestellte Fertigstellungsdatum im Jahr 2023 konnte bei Weitem nicht eingehalten werden. Nun aber kommt der Ausbau der Verbindungsbahn wieder ins Rollen.
Grünes Licht für Projekt
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) im Jänner - unter Einhaltung einiger Auflagen - grünes Licht für das Projekt erteilt hat, werden schon in Kürze die Bauarbeiten beginnen.
Schon ab 4. Juli wird die S80 nur zwischen Wien Aspern und Wien Hauptbahnhof verkehren. Ab 7. September bis Ende 2027 wird sie dann weiter bis Meidling geführt.
Zwischen Meidling und Hütteldorf werden die Züge also schon ab Anfang Juli nicht mehr verkehren. Damit reiht sich die Verbindungsbahn in eine ganze Serie an Großbaustellen im Wiener Öffi Netz ein.
Teilsperren gibt es neben der Verbindungsbahn etwa auch auf der Stammstrecke. Diese wird von 4. Juli bis 6. September nicht zwischen Wien Floridsdorf und Wien Praterstern verkehren. Von 7. September bis Ende Oktober 2027 wird dann der Abschnitt zwischen Praterstern und Hauptbahnhof für 14 Monate gesperrt sein.
Sommersperren bei den U-Bahnen
Aber auch im Netz der Wiener Linien wird es zu größeren Bauarbeiten kommen: Auf der U4 wird es zwischen 3. Juli bis 3. August keinen Betrieb zwischen Schwedenplatz und Landstraße geben. Zweigeteilt wird im Sommer auch die U3: Von 13. Juli bis 31. August wird die U3 nicht zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof verkehren.
Mehr Infos in Kürze.
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