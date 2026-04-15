Verbindungsbahn: Gerichtshof erkennt keine aufschiebende Wirkung

Der nächste Meilenstein im Fall der Verbindungsbahn ist erreicht. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat laut Mein Bezirk eine erste Entscheidung getroffen: Der von Umweltschützern und Projektgegnern eingebrachte Antrag auf aufschiebende Wirkung wurde abgelehnt. Für das Projekt heißt das: Die Vorarbeiten können weitergehen, der Baustart im Herbst bleibt realistisch.

Das war nicht immer so. Seit Jahren war der Ausbau der Verbindungsbahn zwischen den Bahnhöfen Hütteldorf und Meidling ein Thema für die Gerichte. Wie der KURIER berichtete, fiel nach langem Warten Ende Jänner schließlich die Entscheidung vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG): Unter Auflagen darf das Vorhaben umgesetzt werden, hieß es.