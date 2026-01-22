Gericht entscheidet: Wiener Verbindungsbahn darf gebaut werden

Jahrelang wurde die Causa "Verbindungsbahn" vor dem Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) verhandelt. Immer wieder wurde mit einer Entscheidung gerechnet, vergebens. Sogar der Baustart musste verschoben werden. Nun aber hat das Warten ein Ende: Das Urteil ist da.

In einem Nachprüfungsverfahren hat das BVwG entschieden, dass die Verbindungsbahn "unter Auflagen" gebaut werden darf. Die Beschwerde gegen das Vorhaben wurde abgelehnt. Gegen das Urteil kann allerdings Revision erhoben werden. Konkret geht es um die Verbindung zwischen den Bahnhöfen Hütteldorf und Meidling, die die ÖBB ausbauen möchte. Anrainerinnen und Anrainer von Hietzing - dem vom Ausbau betroffenen Bezirk - sowie Bürgerinitiativen und eine Umweltorganisation haben Beschwerden gegen das Projekt erhoben. Über Jahre wurde der Streit vor Gericht ausgetragen. Kern des Streits waren die auf einem Teilbereich der Strecke geplante Hochlage der Bahnstrecke, die Anzahl der zu pflanzenden Bäume sowie der Güterverkehr, wie der KURIER bereits berichtete.

Nachprüfung des Genehmigungsverfahrens angeordnet Aufgrund der Beschwerden hatte das BVwG eine Nachprüfung des Genehmigungsverfahrens angeordnet. Genehmigt wurde das Projekt zuvor im Jahr 2022 vom Klimaministerium sowie der Wiener Landesregierung. "Insgesamt wurden zu elf verschiedenen Fachbereichen gerichtliche Sachverständigengutachten eingeholt", heißt es in einer Aussendung des BVwG. Und weiter: "Diese betrafen sowohl verkehrsspezifische Themen als auch die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und den Menschen." Aber auch Fragen zur Zuständigkeit der belangten Behörden, die rechtliche Einordnung des Projekts als Hochleistungsstrecke sowie Alternativen aus der Sicht des Naturschutzes wurden besprochen.