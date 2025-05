Die Verbindungsbahn auf Sparkurs: Warum sich der Ausbau verzögert

„Es kommt alles wie geplant“, sagt ein Sprecher der ÖBB. „Nur zu einem späteren Zeitpunkt.“ Statt des zuletzt kommunizierten Jahres 2032 wird der Ausbau der Verbindungsbahn also erst Ende 2036 abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten seien auf drei Abschnitte aufgeteilt worden (siehe Infobox). Zum einen, um die Kosten zu strecken. Zum anderen, um nicht überall gleichzeitig zu bauen. Durch die Verzögerungen bei der Verbindungsbahn sei man nun in genau jenem Zeitraum angelangt, in dem die Wiener Stammstrecke erneuert wird, heißt es von den ÖBB. Alles parallel auszubauen, sei aber nicht möglich.

Weitere Prozesstage

Beginnen will man mit den Bauarbeiten aber dennoch. Am liebsten schon kommenden Herbst, „sofern es im Sommer eine positive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gibt“, so der ÖBB-Sprecher.

Ob das realistisch ist, ist unklar. Das BVwG selbst möchte über den möglichen Zeitpunkt des Urteils nicht spekulieren. Eines stehe aber fest: Es brauche – im Gegensatz zur bisherigen Annahme – noch weitere Prozesstage. Am 5. und 6. Juni, wie es heißt. „Dabei sollen offene Punkte des Vorhabens wie etwa der Baumschutz und der mögliche Ausschluss der aufschiebenden Wirkung erörtert werden“, berichtet das BVwG.

Vor allem Letzteres wird von der Initiative „Verbindungsbahn besser“, die den ÖBB auch vor Gericht gegenübersitzt, kritisiert: „Der nun artikulierte Wunsch der ÖBB auf Bauen ohne Genehmigung lässt vermuten, dass die ÖBB für den Bereich Penzing-Jagdschlossgasse die Bauarbeiten unabhängig vom Ausgang des UVP-Beschwerdeverfahrens einfach starten wollen.“