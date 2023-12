S-Bahn-Ring in Wien laut Studie mit zwei Linien sinnvoll

In Wien wäre die Errichtung eines S-Bahn-Rings aus S80 und S45 machbar und sinnvoll. Das ist das Ergebnis einer im Jahr 2019 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie, die am Freitag im Hauptbahnhof präsentiert wurde. Angedacht ist eine Verlängerung der S45 vom Handelskai zum Praterkai zur dortigen S80, erläuterte ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel. Eine Umsetzung ist ab 2032 möglich. Es gibt aber längere "Vorlaufzeiten", sagte Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

➤ Mehr lesen: Startschuss für den S-Bahn-Ring in Wien