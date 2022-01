Startschuss für den S-Bahn-Ring

Auf Neos-Wunsch fand das Projekt auch Eingang in den rot-pinken Koalitionsvertrag: „Unser Ziel ist mittelfristig die Errichtung eines vollständigen S-Bahn-Rings für die ganze Stadt (über den Hauptbahnhof, Simmering und die Donauuferbahn), der die Tangentialverbindungen zwischen den Außenbezirken stärkt und das innerstädtische Verkehrsnetz entlastet“, heißt es da. Eine Machbarkeitsstudie soll die Sinnhaftigkeit überprüfen, ein Termin dafür war bisher jedoch nicht bekannt.

Nun bestätigten Stadt Wien und ÖBB dem KURIER, dass diese Studie noch im Lauf des Jahres 2022 in Angriff genommen werden soll. Voraussetzung dafür ist jedoch die finale Ausverhandlung des 2019 zwischen Stadt Wien und ÖBB vereinbarten „2. Wiener Schieneninfrastrukturpakets“, heißt es seitens der Bahn. Durchgeführt werden soll die Studie dann „in enger Abstimmung der ÖBB-Infrastruktur AG und der Stadt Wien unter Zuziehung externer, unabhängiger Experten“.

Zentrales Kriterium sei „die höchstmögliche Verkehrswirksamkeit in Relation zu den dafür einzusetzenden Mitteln sowohl für die technische Umsetzung als auch den Betrieb“. Kurz gesagt also die Fragen: Wie viele Fahrgäste würden das neue Angebot nutzen? Und steht das in Relation zum dafür nötigen (finanziellen) Aufwand?