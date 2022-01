Plan für zweite S-Bahn-Stammstrecke ruht derzeit in der Schublade

Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) drängt allerdings darauf, dass jetzt schon auch mit den Planungen einer zusätzlichen S-Bahn-Stammstrecke durch Wien begonnen werden soll, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Es gibt sogar schon grobe Vorstellungen einer Linienführung, bei denen es für diese Stammstrecke zu einer Untertunnelung von Wien kommen würde.

Vorbild dafür sind die S-Bahn-Pläne in München, wo an so einer zusätzlichen Stammstrecke bereits eifrig gearbeitet wird, um die Pendlerströme bewältigen zu können. Auch da wird die S-Bahn unter der Stadt geführt werden. Eine Delegation aus Niederösterreich mit Vertretern des Verkehrsverbunds Ost-Region, dem neben NÖ noch Wien und das Burgenland angehören, war deswegen 2019 in die Hauptstadt Bayerns gereist, um sich vor Ort anzusehen, wie dieses gigantische Projekt umgesetzt wird.