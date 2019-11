S-Bahn: Wien setzt auf Nachtverkehr, nicht auf zweiten Tunnel

Völlig umgekrempelt wird der S-Bahn-Verkehr ab 15. Dezember in der Ostregion. Die wichtigste Neuerung: Mit dem neuen Fahrplan ist die S-Bahn auf der Stammstrecke (von Mödling über Meidling bis Floridsdorf) sowie auf der Vorortelinie (S45) an den Wochenenden im 30-Minuten-Takt durchgehend in der Nacht unterwegs.

Konkret gilt das neue Angebot für die Nächte vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Damit will man die S-Bahn besser auf die Wiener U-Bahn abstimmen, die schon seit 2010 einen Nachtbetrieb an den Wochenenden hat, heißt es im Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke ( SPÖ).

Eine weitere Verbesserung ist der durchgehende 30-Minuten-Takt für die S80 zwischen Hütteldorf und Aspern Nord. Für die Flughafen-Schnellbahn S7 wird die erste Abfahrt ab Floridsdorf auf 4.06 Uhr vorverlegt. „Insgesamt investieren wir 25 Millionen Euro in das erweiterte Angebot“, sagt Hanke.