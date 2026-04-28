Die vorgesehenen Gleisbauarbeiten am Kreuzungsplateau Spitalgasse/Nussdorfer Straße/Währinger Straße am Alsergrund betreffen nämlich gleich sieben Tram-Linien und kappen damit in den Sommerferien eine wichtige Verbindung zum Schottentor (Jonas-Reindl) in die City.

Der bevorstehende Baustellen-Sommer in den Wiener Öffis wird bestimmt „heiß“: Denn neben den gesperrten hochrangigen Verbindungen (Stammstrecke S-Bahn, U4 zwischen Schwedenplatz und Landstraße sowie U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof) ist auch die Straßenbahn-Hauptschlagader schlechthin betroffen.

Fußmarsch oder Auto

Konkret betroffen sind ab 13. Juli die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42. Das bedeutet für Zigtausende tägliche Nutzer eine Hiobsbotschaft: Denn keine einzige dieser Linien kann den genannten Bereich mehr passieren; Fahrgäste müssen großräumig ausweichen – und Anrainern bleibt nur der Umstieg aufs Auto oder ein langer Fußmarsch übrig.

Komplett eingestellt sind die aus Hernals/Währing kommenden Linien 40, 41 und 42. Ihre Streckenabschnitte außerhalb des Gürtels sollen von den Linien 37 und 38 bedient werden (die nicht mehr zum Schottentor geführt werden). Kurzgeführt ist die Linie 12 (Hillerstraße–Augasse), zweigeteilt der 5er (Westbahnhof–Josefstädter Straße bzw. Praterstern–Augasse).

Die Wiener Linien raten Alsergrundern, zur U2 oder U6 respektive den Linien 43, 44 oder 40A zu gehen. Letzterer werde in dichteren Intervallen unterwegs sein.

Dass dies die einzige Kompensationsmaßnahme sein soll, quittierte die Wiener FPÖ am Montag mit heftiger Kritik: Ein solcher „verkehrspolitischer Totalausfall“ bewirke ein „Öffi-Chaos im Sommer“ – daher fordern die Blauen Ersatzbus-Verbindungen. Replik der Wiener Linien: „Unser Angebot wird laufend überprüft, wenn nötig und möglich werden Anpassungen vorgenommen.“