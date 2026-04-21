Kein Schienenersatzverkehr für USTRAB-Baustelle in Wien
Im Bereich des Margaretengürtels und des Matzleinsdorfer Platzes kommt es zwischen 20. April und 1. Mai zu Einschränkungen im Bim-Verkehr sowie der Badner Bahn. Ein Tunnelträger der USTRAB muss von Grund auf erneuert werden. Die Bims und die Badner Bahn müssen in diesem Zeitraum ausweichen. Einen Schienenersatzverkehr gibt es nicht. In den betroffenen Bezirken sorgt das für Ärger.
„Es gibt immer wieder Sanierungsmaßnahmen, die man nicht planen kann, die aber im Zuge von regelmäßigen Überprüfungen auftauchen. Bei der Tunnelträgersanierung ist das so“, sagt Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl.
Außerdem würden die Wiener Linien versuchen, alle Baumaßnahmen vor der Sperre der Stammstrecke durchzuführen, um anschließend ein stabiles Netz anbieten zu können, heißt es.
Ersatzverkehr zu stellen, bedeute viel Planung: Der Bus brauche genügend Platz, müsse bevorrangt werden, und Personal müsse gestellt werde, so Reinagl. „Wir können nicht überall einen Ersatzverkehr anbieten. Wissend, dass die Wege für Anrainer dadurch oft etwas länger werden.“ Die durch die Bauarbeiten bei der USTRAB betroffene Gegend sei aber mit alternativen Linien „ganz gut abgedeckt“.
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