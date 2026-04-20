Ticketpreise der Wiener Linien: Keine Senkung geplant

Die Wiener Linien waren im vergangenen Jahr oft Gesprächsthema: Der Preis für das Jahresticket wurde angehoben, die Eröffnung der neuen U-Bahn-Linie U5 wurde verschoben – alles weniger erfreuliche Nachrichten. Über die Zahlen und die Bilanz von 2025, die die Wiener Linien am gestrigen Montag präsentiert haben, zeigte sich die Vorstandsvorsitzende Alexandra Reinagl dagegen „recht erfreut“.

Dazu zählt etwa, dass vergangenes Jahr 903 Millionen Fahrgäste mit den Wiener Linien unterwegs waren. Für einen Rekord hat das zwar nicht gereicht, da 2018 oder 2019 sogar die 960-Millionen-Marke übertroffen wurde. Aber: „Wir nähern uns an das Vor-Corona-Niveau an“, so Reinagl. Im Vergleich zu 2024 gab es bei den Fahrgästen ein Plus von 3,4 Prozent.

Neue Preise, neue Tickets

Rekorde wurden laut den Wiener Linien in anderen Bereichen geknackt. Mehr als 1,14 Millionen Mal wurden im Vorjahr die Wienmobil-Räder ausgeliehen, im Vergleich zu 2024 sei das eine Steigerung von 16 Prozent. Ausgeliehen werden die Räder vor allem für kurze Strecken. In 69 Prozent der Fälle betrug die Fahrtdauer unter 30 Minuten.

Einen Rekord verzeichnen die Wiener Linien heuer auch bei der Zahl der Dauertickets: Knapp 1,34 Millionen Menschen waren 2025 mit Jahreskarte, Klimaticket (künftig soll es ein Probe-Modell geben, Anm.) oder Top-Jugendticket unterwegs. Über eine Million davon besitzen eine Jahreskarte.

Die Tariferhöhungen, die seit 1. Jänner gelten (der KURIER hat berichtet), hätten sich laut ersten Berechnungen nicht negativ auf die Zahl der Jahreskartenbesitzer ausgewirkt. Einige Unterschiede seien aber schon erkennbar gewesen, so Reinagl. Etwa, dass es im Februar zahlreiche Neubestellungen gegeben habe. Viele Studenten dürften nach Auslaufen des Semestertickets auf die neue Jugend-Jahreskarte umgestiegen sein.

Vermehrt zu Kündigungen der Jahreskarte sei es im November gekommen. Gleichzeitig seien im November und Dezember auch zahlreiche Neuabschlüsse erfolgt. Dass viele Kundinnen und Kunden noch vor der Tariferhöhung ein günstigeres Ticket erwerben wollten, sei laut Reinagl denkbar. Negative Auswirkungen auf den Verkauf von Jahreskarten im Jahr 2026 sei nicht zu erwarten, heißt es.