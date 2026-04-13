Wo Bims und Badner Bahn bis Mai eingeschränkt unterwegs sind

Zwischen dem 20. April und 1. Mai kommt es in Wien zu Einschränkungen im Bim-Verkehr sowie der Badener Bahn im Bereich des Margaretengürtels und des Matzleinsdorfer Platzes. Betroffen sind die Linien 1, 18 und 62, teilten die Wiener Linien am Montag mit. Grund sei ein Tunnelträger, der von Grund auf erneuert werden müsse. Die Arbeiten starten nach dem Vienna City Marathon und sollen rechtzeitig vor dem Eurovision Song Contest abgeschlossen sein.

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Wo die Linien fahren Konkret heißt das: Die Linie 1 fährt zwischen Prater Hauptallee und Oper, Karlsplatz. Die Linie 18 fährt zwischen Schlachthausgasse und Hauptbahnhof und wird weiter zum Quellenplatz umgeleitet. Die Linie 62 übernimmt einen Teil der Linie 1 und verkehrt auf der Strecke Lainz-Matzleinsdorfer Platz-Stefan-Fadinger-Platz. Die Badner Bahn fährt in diesem Zeitraum von Baden bis Aßmayergasse (via Schedifkaplatz/Bahnhof Meidling).