Neue Anzeigen in Bus und Bim zeigen Anschlüsse in Echtzeit

Ab Montag können Fahrgäste in fast 500 Bussen und knapp 130 Flexity-Straßenbahnen in Wien auch Umstiegsmöglichkeiten auf den Anzeigetafeln in den Fahrzeugen ablesen.

Sichtbar wird, welche Linien in wie vielen Minuten an der nächsten Haltestelle abfahren. Zusätzlich wird angezeigt, ob das Fahrzeug barrierefrei ist oder nicht, berichteten die Wiener Linien in einer Aussendung am Freitag.

An knapp 3.700 Haltestellen können Fahrgäste ein-, aus-, aber auch auf andere Linien umsteigen. Dabei ist es hilfreich zu wissen, wann der nächste Bus, die nächste Straßenbahn oder die nächste U-Bahn abfährt und wie die Fahrt fortgesetzt werden kann.

Die Infoscreens zeigen das im Innenraum der Fahrzeuge künftig an. Die Umsteige-Anzeige wird etwa 20 Sekunden vor dem Einfahren in die Haltestelle eingeblendet. So bleibt den Fahrgästen genug Zeit, sich zu informieren, wie die Fahrt nach dem Aussteigen fortgesetzt werden kann. Die Echtzeitdaten bezieht das Fahrzeug direkt von der Datendrehscheibe der Wiener Linien, auf die auch die WienMobil-App zugreift.

Öffis sollen attraktiver werden

"Wir investieren laufend in ein modernes und leistungsfähiges Öffi-System. Die neuen Umsteigeanzeigen sind ein weiterer Baustein, um den öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen und mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bim zu bewegen", meinte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).