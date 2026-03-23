Vier Jahre prägend für's Stadtbild: Die blauen Rohre verschwinden
Vier Jahre lang gehörten die Metallrohre zum Stadtbild rund um das Rathaus und die Votivkirche. Sie schlängelten sich auf blauen Stelzen durch die Wiener Innenstadt. Nun werden sie wieder entfernt: Die Sammelleitung, die beim Bau der neuen U-Bahn-Linien U2 und U5 das Grundwasser abtransportierte, wird derzeit schrittweise abgebaut, wie der ORF berichtet.
Die in bis zu sieben Meter Höhe verlaufende und etwa einen Kilometer lange Rohrkonstruktion wurde 2022 errichtet. Rund 60 Zentimeter dicke Leitungen führten vom Rathaus über die Reichsratsstraße und die Maria-Theresien-Straße bis hinunter zum Donaukanal.
Für viele Wienerinnen und Wiener wurde die auffällige Konstruktion in den vergangenen Jahren zu einem ungewohnten, aber prägenden Teil des Stadtbilds.
Ausbau U2 und U5
Hintergrund der Maßnahme war die notwendige Grundwasserabsenkung im Baustellenbereich. Da die Tunnel und Stationsbauwerke in großer Tiefe errichtet werden, musste das Grundwasser kontinuierlich abgepumpt werden, um die Baugruben trocken zu halten. Dafür wurden mehr als 100 Brunnen rund um die U2-/U5-Baustelle errichtet, die Wasser aus bis zu 20 Metern Tiefe nach oben förderten. Das abgepumpte Grundwasser wurde anschließend über die Sammelleitung in den Donaukanal geleitet.
Die oberirdische Rohrleitung war damit ein zentraler Bestandteil der Bauarbeiten. Ohne diese technische Lösung wären viele der Arbeiten nicht möglich gewesen. Gleichzeitig stellte die Konstruktion hohe Anforderungen an Planung und Betrieb, etwa in Hinblick auf Verkehrsführung, Lärmschutz und Sicherheit.
Bis Mitte April verschwunden
Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten wird die Anlage nun nicht mehr benötigt, die Tunnel seien bereits wasserdicht. Der Rückbau markiert damit einen Meilenstein beim Ausbau der neuen U-Bahn-Strecken.
Der Abbau erfolgt etappenweise, vor allem nachts, um Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten. Bis Mitte April sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Danach wird auch das gewohnte Stadtbild rund um Rathaus und Votivkirche wieder ohne die blauen Rohrleitungen auskommen müssen.
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