Vier Jahre prägend für's Stadtbild: Die blauen Rohre verschwinden

Vier Jahre lang gehörten die Metallrohre zum Stadtbild rund um das Rathaus und die Votivkirche. Sie schlängelten sich auf blauen Stelzen durch die Wiener Innenstadt. Nun werden sie wieder entfernt: Die Sammelleitung, die beim Bau der neuen U-Bahn-Linien U2 und U5 das Grundwasser abtransportierte, wird derzeit schrittweise abgebaut, wie der ORF berichtet.

Die in bis zu sieben Meter Höhe verlaufende und etwa einen Kilometer lange Rohrkonstruktion wurde 2022 errichtet. Rund 60 Zentimeter dicke Leitungen führten vom Rathaus über die Reichsratsstraße und die Maria-Theresien-Straße bis hinunter zum Donaukanal. Für viele Wienerinnen und Wiener wurde die auffällige Konstruktion in den vergangenen Jahren zu einem ungewohnten, aber prägenden Teil des Stadtbilds.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Julia Schrenk Die Rohre prägten das Stadtbild rund um Rathaus und Votivkirche.

Ausbau U2 und U5 Hintergrund der Maßnahme war die notwendige Grundwasserabsenkung im Baustellenbereich. Da die Tunnel und Stationsbauwerke in großer Tiefe errichtet werden, musste das Grundwasser kontinuierlich abgepumpt werden, um die Baugruben trocken zu halten. Dafür wurden mehr als 100 Brunnen rund um die U2-/U5-Baustelle errichtet, die Wasser aus bis zu 20 Metern Tiefe nach oben förderten. Das abgepumpte Grundwasser wurde anschließend über die Sammelleitung in den Donaukanal geleitet. Die oberirdische Rohrleitung war damit ein zentraler Bestandteil der Bauarbeiten. Ohne diese technische Lösung wären viele der Arbeiten nicht möglich gewesen. Gleichzeitig stellte die Konstruktion hohe Anforderungen an Planung und Betrieb, etwa in Hinblick auf Verkehrsführung, Lärmschutz und Sicherheit.

