Von ESC zu "NSC": Neubau veranstaltet Song Contest

Während Cosmó im Mai Österreich beim 70. Eurovision Song Contes t in Wien vertreten wird, ist die Chance für andere Musikerinnen und Musiker, selbst ein Song-Contest-Talent zu werden, noch nicht vertan. Im siebten Bezirk wird nämlich während der ESC-Woche der Neubau Vision Song Contest veranstaltet.

Die Teilnahme beschränkt sich dabei nicht auf Personen, die im 7. Bezirk wohnhaft sind: musikalische Acts aus Wien und darüber hinaus können bis zum 31. März Beiträge einschicken. Aus allen Einsendungen werden im Anschluss 14 Beiträge von einer Fachjury ausgewählt. Diese Acts werden im Mai an drei Open-Air-Abenden in Neubau auftreten und um den Sieg singen.

Alle Genres

Gesucht werden „positive, lebensbejahende und motivierende Songs, die den Spirit Neubaus widerspiegeln – weltoffen, inklusiv, solidarisch“, heißt es in einer Aussendung des Bezirks. Alle Genres sind willkommen. „Mit dem Neubau Vision Song Contest holen wir Musik dorthin, wo sie unmittelbar wirkt: in den öffentlichen Raum“, so Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne).

Die Konzerte finden jeweils um 19 Uhr während der ESC-Woche statt. Nach zwei Qualifikationsabenden (11. Mai und 13. Mai) folgt das Finale am 15. Mai am St. Ulrichsplatz. Jeder Act hat sieben Minuten für seine Bühnenshows. Wolfgang Reinagl wird in Drag durch die Abende führen.