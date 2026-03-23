Wien

Von ESC zu "NSC": Neubau veranstaltet Song Contest

Die Bewerbung ist bis 31. März möglich. Auf die Gewinner-Performance wartet ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.
Anna Strobl
23.03.2026, 16:56

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Mehrere bunt gekleidete Menschen, darunter Neubau Bezirksvorsteher Reiter, stehen vor einem Plakatschild auf Pflastersteinen

Während Cosmó im Mai Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird, ist die Chance für andere Musikerinnen und Musiker, selbst ein Song-Contest-Talent zu werden, noch nicht vertan. Im siebten Bezirk wird nämlich während der ESC-Woche der Neubau Vision Song Contest veranstaltet.

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Die Teilnahme beschränkt sich dabei nicht auf Personen, die im 7. Bezirk wohnhaft sind: musikalische Acts aus Wien und darüber hinaus können  bis zum 31. März Beiträge einschicken. Aus allen Einsendungen werden im Anschluss 14 Beiträge von einer Fachjury ausgewählt.  Diese Acts werden im Mai an drei Open-Air-Abenden in Neubau auftreten und um den Sieg singen.

Alle Genres 

Gesucht werden „positive, lebensbejahende und motivierende Songs, die den Spirit Neubaus widerspiegeln – weltoffen, inklusiv, solidarisch“, heißt es in einer Aussendung des Bezirks. Alle Genres sind willkommen. „Mit dem Neubau Vision Song Contest holen wir Musik dorthin, wo sie unmittelbar wirkt: in den öffentlichen Raum“, so Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne).

Die Konzerte finden jeweils um 19 Uhr während der ESC-Woche statt. Nach zwei  Qualifikationsabenden (11. Mai und 13. Mai) folgt das Finale am 15. Mai am St. Ulrichsplatz. Jeder Act hat sieben Minuten für  seine  Bühnenshows. Wolfgang Reinagl wird in Drag durch die Abende führen.

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Initiiert wird der Contest von der Kulturbeauftragten des Bezirks Isabelle Uhl (Grüne), die Kuration liegt bei Produzent und Musiker Dominik Beyer. Die Fachjury besteht unter anderem aus Sängerin Ankathie Koi, Nina Hochrainer (FM4), Peter Schreiber (ESC-Scout), Martin Zerza (Frau Thomas & Herr Martin) und Christoph Gruber (Chart Management Austria). Ein öffentliches Online-Voting wird mitentscheiden, wer im Finale die beste Performance abliefert und mit 1.000 Euro belohnt wird. Alle Teilnehmenden erhalten ein Auftrittshonorar. Mehr Informationen gibt es hier

Musik Pop Konzert Eurovision Song Contest Wien Neubau
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