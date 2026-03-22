Globale Bühne: Der Song Contest als Tourismus-Booster

Die Vorbereitungen für den 70. Eurovision Song Contest (ESC), der vom 12. bis zum 16. Mai in der Wiener Stadthalle veranstaltet wird, laufen auf Hochtouren. Für den Tourismus in der Hauptstadt ist das Megaevent ein wahres Highlight. Die Stadt Wien rechnet mit einer sehr hohen Hotelauslastung bei einem leicht höheren Preisniveau, teilt die Bundessparte Tourismus der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) dem KURIER mit.

Ob tatsächlich eine Vollauslastung erreicht wird, könne man aktuell noch nicht sagen. Derzeit würden die Kontingentfristen der Hotels auslaufen, wobei nicht alle gebuchten Kontingente ausgeschöpft wurden, heißt es. Für die frei gewordenen Zimmer hoffe man nun auf kurzfristige Buchungen.

166 Millionen Zuseher und 500.000 Gäste in Wien

Für die Österreich Werbung (ÖW) sei der ESC eine „globale Bühne für den Tourismusstandort“, sagt ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger. Die Dimensionen seien „enorm“: So rechnet der ORF etwa mit weltweit rund 166 Millionen Zusehern. Vor Ort im Eurovision Village erwarte man rund 200.000 Besuche und in Wien insgesamt eine halbe Million Gäste.