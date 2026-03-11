"Skandal vor Song Contest": ORF-Affäre Weißmann in internationalen Medien

Die weltweit agierende Presseagentur Reuters, mit Sitz in London, berichtete am Montag, 9. März um 10:37 Uhr

"Der Generaldirektor des österreichischen Rundfunksenders ORF, der in zwei Monaten den Eurovision Song Contest ausrichtet, ist aufgrund von Vorwürfen sexueller Belästigung durch eine Frau zurückgetreten. Er weist die Vorwürfe zurück, wie der ORF am Montag mitteilte. In einer Erklärung, in der der Rücktritt des 57-jährigen Roland Weißmann „mit sofortiger Wirkung“ bekannt gegeben wurde, dankte der ORF ihm für seine 30-jährige Tätigkeit im Sender und erklärte, die Anschuldigung müsse schnell und transparent untersucht werden." Die deutsche Presseagentur dpa berichtete am Montag unter dem Titel "Belästigung oder falscher Vorwurf? ORF-Chef tritt zurück" weitere Fakten der noch jungen Affäre:

"Der 57-Jährige weist den Vorwurf nach Angaben seines Anwalts Oliver Scherbaum zurück. Der Schritt erfolge allein, weil Weißmann Schaden vom Unternehmen abwenden wolle, so Scherbaum. Der Stiftungsrat des ORF sei von einer Mitarbeiterin über unangemessenes Verhalten Weißmanns zu Beginn seiner Amtszeit als Intendant informiert worden, teilte Weißmanns Anwalt weiter mit. Das Gremium habe seinem Mandanten daraufhin eine Frist von wenigen Tagen zum Rücktritt eingeräumt, „obwohl mein Mandant die Vorwürfe bestritten hat und eine inhaltliche Überprüfung der Vorwürfe nicht erfolgte“, kritisierte der Anwalt. (...) Eigentlich galt Weißmann als ein Favorit für die im Sommer anstehende Wahl des neuen ORF-Intendanten. Die Vorwürfe sind nun wenige Wochen vor dem Beginn der Bewerbungsfrist für den Top-Job bekanntgeworden. „Dieser Vorgang geschieht bezeichnenderweise wenige Monate vor der bevorstehenden Generaldirektorwahl im ORF“, erklärte Scherbaum. Hinzu kommt, dass der ORF im Mai Gastgeber für den Eurovision Song Contest (ESC) ist. Der gilt als eines der größten Musikevents der Welt und ist regelmäßig auch eine Bühne für den gastgebenden Sender. Der Wettbewerb steht dieses Jahr wegen der vorangegangenen Debatten über die Teilnahme Israels auch im weltpolitischen Fokus. Weißmann hatte sich in den vergangenen Monaten stets für das Antreten Israels eingesetzt und die damit verbundene Absage anderer Länder bedauert."

Weiters blickt die dpa auf die Amtszeit Weißmanns zurück und zitiert den Kurier: "Den ORF, der mit seinen 4.000 Mitarbeitern in Österreich unangefochtener Marktführer im Fernsehen und im Radio ist, trifft der Abgang völlig zur Unzeit. Die Zeitung Kurier schrieb in einem Kommentar zum Rücktritt, dass der ORF ein „riesiges Imageproblem“ habe. Weißmann wollte den ORF digitaler, jünger und gesellschaftlich vielfältiger machen. Unter seiner Leitung wurde das Online-Angebot für junge Zielgruppen ausgebaut. Der 57-Jährige wurde 2022 zum ORF-Intendanten gewählt. Weißmann war Mitte der 1990er Jahre zum ORF gekommen und wurde schon bald mit leitenden Redaktionsposten betraut. 2012 wurde er Chefproducer der Fernsehsparte, 2017 auch stellvertretender Finanzchef. Der ORF-Chef, ein Hobby-Boxer, gilt als sehr umgänglich. Seine Amtszeit war geprägt von Sparvorgaben. Bei Veranstaltungen und TV-Auftritten schien er das Rampenlicht zu genießen. Bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers soll die bisherige ORF-Radiochefin Ingrid Thurnher (63) den gesamten ORF interimistisch leiten. Als ehemalige Moderatorin der TV-Abendnachrichten ist sie eine der bekanntesten Journalistinnen in Österreich." faktor.ba, Bosnien:

