Weißmann-Rücktritt im ORF: Westenthaler bringt Pius Strobl ins Spiel

FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler hat einen weiteren Namen in die Rücktrittscausa um Ex-ORF-General Roland Weißmann gebracht. Er wolle die Rolle eines hochbezahlten ORF-Managers durchleuchten, der angeblich in die Causa verwickelt sein soll. Vor Journalisten genannt hat Westenthaler hier Pius Strobl , der lange Jahre im ORF hohe Funktionen bekleidete und u. a. den Umbau des Zentrums am Küniglberg geleitet hat.

Gegen diesen, aber auch ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer würden "schwere Vorwürfe" vorliegen, sagt Westenthaler. Zuvor hatte auch Verleger Wolfgang Rosam von "Gerüchten" um Pius Strobl gesprochen. Der KURIER hat beim ORF um eine Stellungnahme Strobls angefragt.

Zum Standard sagte Strobl auf die Frage, ob er die Frau dazu motiviert habe, gegen Weißmann vorzugehen: "Die betroffene Frau braucht(e) meine Motivation nicht, sondern nur ihren persönlichen großen Mut für diesen Schritt. Auch wenn ,altes Denken' dazu führt, dass manche Kreise auch im Haus ORF allzu gerne die ,Opfer-Täter-Umkehr' mit großer Intensität betreiben …." Strobl bestätigte, dass die Frau und er den gleichen Anwalt haben. Und auch, dass er mit dem ORF unter Weißmann wegen einer Pensionsregelung in Konflikt stand.