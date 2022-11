Behindertenkritik: ORF-"Licht ins Dunkel"-Chef sieht "keine Diskussion"

Im ORF zeichnet sich nach der Kritik von behinderten Menschen an "Licht ins Dunkel" wenig Problembewusstsein ab. In der "Kronen Zeitung" nahm am Mittwoch der ORF-Verantwortliche für "Licht ins Dunkel", Pius Strobl, Stellung: "Es gibt für mich keine Diskussion darum“, sagte Strobl. „Das ist eine Mini-Gruppe, die durchaus recht hat mit ihrem Anspruch, dass alles, was jemand braucht, damit eine Teilhabe an der Gesellschaft möglich wird, von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden soll." In einer viel beachteten Doku der inklusiven Online-Plattform andererseits hatten Menschen mit Behinderung, Experten und Branchenvertreter auf die Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention gepocht, anstatt per „Licht ins Dunkel“ als Bittsteller dargestellt zu werden. Ihre Forderung: "Licht ins Dunkel" abschaffen.

Der Anspruch sei "wunderbar", die Realität aber eine andere, sagt Strobl: "Wenn wir aufhören, so wie diese Gruppe das fordert, würde dann der Staat alles übernehmen?“ Es bräuchte dann öffentliche Gelder. „Und schauen wir uns die Debatte um öffentliche Gelder an: Wenn Menschen, die zu uns flüchten, aktuell etwa bei Minusgraden in unbeheizten Zelten wohnen. „21 Millionen Euro – Geld, das in Menschen, Projekte, Soforthilfe investiert wird. Ich bin skeptisch, dass der Staat da sofort einspringt.“