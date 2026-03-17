Song Contest: Cosmó tritt im Finale als letzter Act auf

Österreichs Kandidat beim Wiener Eurovision Song Contest (ESC) wird beim großen Finale am 16. Mai den Kehraus machen: Am Dienstag wurde Cosmó mit "Tanzschein" der 25. und damit letzte Startplatz zugelost, wie es seitens des ORF in einer Aussendung heißt. Laut Angaben des ORF wurden darüber hinaus keine weiteren Reihungen der anderen im Finale gesetzten Teilnehmerländer vorgenommen.