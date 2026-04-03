So viele Falschparker behindern Straßenbahnen und Busse

Täglich müssen Straßenbahnen oder Busse mitten auf den Straßen Wiens stehen bleiben. Das sorgt dann nicht nur für Verzögerungen und längere Intervalle, sondern auch für Ärgernis bei den Fahrgästen. Grund dafür sind Falschparker, die den Weg blockieren. Laut Wiener Linien haben im Vorjahr rund 1.500 Autos den „Öffi“-Verkehr behindert.

Die meisten in Währing und Hernals

Das Team des Vereins Klimadashboards hat die öffentlich verfügbaren Daten der Wiener Linien ausgewertet und die häufigsten Orte auf einer Karte ausgewiesen. Die meisten Vorfälle verzeichnete die Kreuzgasse in Währing zwischen Martinstraße und Lacknergasse mit 89 gemeldeten Fällen. Neben Währing zählt Hernals zu den Spitzenreitern.